Juventus-Milan, Coppa Italia: l’orario della semifinale

Manca ormai davvero pochissimo a Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia che si giocherà venerdì 12 giugno. Sarà il primo match post emergenza Coronavirus e per questo motivo c’è grande attesa non solo per i tifosi bianconeri o rossoneri, ma da parte di tutti gli appassionati di calcio. Che non vedono l’ora di poter rivedere il loro sport preferito.

Si ripartirà dall’1-1 maturato nel match d’andata, un risultato che mette in leggero vantaggio la Juventus per la qualificazione alla finalissima del torneo. Di sicuro però la condizione atletica non potrà essere perfetta per nessuna delle due squadre, ragion per cui Ronaldo e compagni dovranno giocare con grande attenzione. Nel Milan mancherà la stella Ibrahimovic.

Juventus-Milan: a che ora si gioca?

Mentre le due squadre si stanno preparando a puntino per questo match, c’è ancora un dettaglio da definire. E non da poco. A che ora si gioca Juventus-Milan? Non è stato ancora definito l’orario della sfida dello Stadium, che ovviamente si disputerà a porte chiuse.

Manca ancora l’ufficializzazione, ma secondo la Gazzetta dello Sport questa semifinale di Coppa Italia (così come l’altra, Inter-Napoli, in programma il giorno successivo) dovrebbe disputarsi alle ore 21. Considerato il tour de force che attende le squadre, sia in questi giorni per la Coppa che poi per il campionato, non ci saranno tempi supplementari nel caso in cui venga replicato il risultato dell’andata. Si andrà direttamente ai rigori.

