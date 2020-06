Juventus-Milan Coppa Italia: i dubbi di formazione di Sarri

Pochi nodi da sciogliere in casa bianconera in vista di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia che si giocherà venerdì 12 giugno. Manca ancora l’ufficializzazione, ma secondo la Gazzetta dello Sport questa semifinale di Coppa Italia (così come l’altra, Inter-Napoli, in programma il giorno successivo) dovrebbe disputarsi alle ore 21.

Considerato il tour de force che attende le squadre, sia in questi giorni per la Coppa che poi per il campionato, non ci saranno tempi supplementari nel caso in cui venga replicato il risultato dell’andata. Si andrà direttamente ai calci di rigori.

Si ripartirà dall’1-1 maturato nel match d’andata, un risultato che mette in leggero vantaggio la Juventus per la qualificazione alla finalissima del torneo. Si preannuncia comunque una partita molto delicata per Cristiano Ronaldo e compagni, che inevitabilmente non potranno essere nelle migliori condizioni atletiche.

Juventus-Milan: i dubbi dei bianconeri

Sembrano esserci pochi dubbi relativamente all’undici della Juventus per questo match di Coppa Italia. Tra i pali ci sarà Buffon, in difesa Cuadrado dovrebbe essere confermato a destra. In mediana Bentancur pare aver scalzato Pjanic nel ruolo di regista. Khedira dovrebbe vincere il ballottaggio con Ramsey e Rabiot. In attacco Higuain dovrebbe partire dalla panchina, con Douglas Costa titolare.

Questa dunque la probabile formazione che dovrebbe schierare Sarri in Coppa Italia, in campo con il 4-3-3. Juventus in campo dunque con Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala e Ronaldo.

