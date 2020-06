Calciomercato Juventus: incentivo del Barcellona per convincere Arthur?

Nonostante ormai manchi davvero pochissimo al ritorno in campo, è sempre il calciomercato Juventus a tenere banco ed in particolar modo la trattativa che vede il Barcellona interessato a Miralem Pjanic.

Il centrocampista bosniaco potrebbe essere ceduto in estate dopo aver perso, di fatto, il posto da titolare. Il “volante” della Juventus adesso è Bentancur e dunque la società bianconera non direbbe certo di no ad una offerta intessante. E sono ormai settimane che si parla di un possibile scambio con i blaugrana. La richiesta juventina è quella di uno scambio con Arthur, che però finora ha sempre detto di non voler lasciare la Spagna.

Calciomercato Juventus: apertura di Arthur?

Come riporta Tuttosport la trattativa con il Barcellona per lo scambio tra Pjanic e Arthur è ancora apertissima. Lo scambio di fatto converrebbe ad entrambe le squadre sia per motivi prettamente tecnici, considerando il valore dei due centrocampisti, sia dal punto di vista economico, vista la plusvalenza che potrebbero garantire.

Nella trattativa rientrerebbe anche De Sciglio. Se finora il “no” del centrocampista brasiliano del Barcellona sembrava essere netto, adesso la sua posizione sembra essere leggermente diversa. Come riporta il quotidiano sportivo il Barcellona potrebbe anche incentivare il giocatore a continuare la sua carriera altrove. E bisognerà anche vedere quali saranno le scelte tecniche dell’allenatore Setien alla ripresa della Liga. Se Arthur non troverà spazio da titolare allora probabilmente potrebbe prendere in seria considerazione l’ipotesi di cambiare aria.

