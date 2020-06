In un’intervista il giornalista Oddenino de “La Stampa” ha parlato del calciomercato fra Juventus e Roma, sul caso Nicolò Zaniolo, le sue parole:

Il giornalista Odderino de “La Stampa” intervistato da asromalive.it ha parlato della faccenda calciomercato, soffermandosi sul caso Nicolò Zaniolo: obiettivo di mercato dei bianconeri, ecco cosa ha detto il giornalista sul giocatore: “La formula che la Juventus propone alla Roma è quello di alcuni calciatori bianconeri più un compenso in denaro. Al momento la squadra del presiedente Agnelli non può permettersi di pagare 60 milioni per un calciatore a causa dello stop del campionato“. Secondo il giornalista, quindi, i bianconeri in questo momento non riuscirebbero ad arrivare ad un esborso di denaro così alto. Il giornalista ha poi continuato, parlando anche della situazione scambio fra le due società, che vedrebbe coinvolti i cartellini di Mandragora e Cristante.

Calciomercato Juventus, Oddenino su Zaniolo: “La Juve non può permetterselo”

Ecco le parole di Odderino sullo scambio Cristante – Mandragora: “Per quanto riguarda lo scambio tra Mandragora e Cristiante, la Roma e la Juventus hanno già un discorso aperto da tempo. Il motivo principale è quello delle plusvalenze da fare entro il 30 di giugno, ma come può essere per il centrocampista, può essere anche Rugani. Sono calciatori che alla Roma interessano realmente, ma alla Juventus so per certo che interessa Cristante perché a Sarri piace tantissimo”.

