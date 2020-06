Due giocatori della rosa bianconera potrebbero lasciare la Juventus a fine stagione garantendo un tesoretto di 47 milioni di euro

A fine stagione la Juventus dovrà necessariamente fare cassa, vendendo quei giocatori non più reputati fondamentali per investire su altri profili garantendo rinforzi nei settori più problematici. Ci sono giocatori che, nonostante un poco impiego nella rosa bianconera, garantirebbero un tesoretto importante con la loro cessione. Ad esempio Daniele Rugani e Adrien Rabiot, vista la loro ancora giovane età potrebbero suscitare l’interesse di altre squadre che militano ai vertici europei. Su di loro, infatti, ci sarebbe forte interesse da parte di una squadra inglese: l’Arsenal.

Calciomercato Juventus, 47 milioni per due giocatori in uscita

I Gunners sarebbero interessati ad entrambi i profili per rinforzare la difesa e il centrocampo. Il doppio colpo potrebbe essere possibile con un operazione che vedrebbe gli inglesi avanzare un’offerta intorno ai 47 milioni di euro. Entrambi i giocatori potrebbero, inoltre, ritrovare un posto importante e una titolarità che alla Juventus non è più garantita. Rugani nonostante i buoni rendimenti avrebbe sempre meno spazio in bianconero, e con l’esplosione di Demiral prima dell’infortunio, il suo posto in bianconero sembra sempre più defilato, idem per Rabiot che nemmeno dopo un anno dal suo arrivo (a parametro zero) non convince la società e non si sarebbe nemmeno così adattato ai ritmi del calcio italiano. Due cessioni che garantirebbero un tesoretto importante da reinvestire nel mercato in entrata.

