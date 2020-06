Juventus, Serie A in chiaro in tv: ecco il piano del ministro Spadafora

Il calcio in chiaro è uno dei temi che interessa di più gli appassionati in questo periodo. Dopo il lungo lockdown e la pausa del campionato a causa dell’emergenza Coronavirus, adesso ci attendono delle settimane davvero bollenti, nelle quali si giocherà senza sosta.

Da tempo il ministro dello Sport ha auspicato la trasmissione in chiaro delle partite, adesso a pochi giorni dalla ripresa delle ostilità in serie A sembra esserci maggiore ottimismo a riguardo.

Calcio in chiaro: Spadafora cerca l’accordo

Come riporta Il Corriere dello Sport adesso ci sarebbero delle novità riguardo la trasmissione delle partite in chiaro. Il ministro dello Sport Spadafora starebbe infatti lavorando per far sì che – almeno per le prime giornate – una partita in chiaro possa essere trasmessa su TV8, il canale televisivo in chiaro di Sky, oppure in streaming aperto a tutti in caso di partita su DAZN. In più la Rai potrebbe avere gli highlights in tempi ridotti, tali da avere una sorta di 90° minuto già in prima serata, alle 21.15.

Il ministro ha già avuto un incontro con i vertici di Sky e avrà dei contatti telefonici decisivi anche con DAZN. Il clima sarebbe quello di apertura dai fronti e questo fa ben sperare che si possa arrivare ad un accordo. Servirà anche il via libera della Lega di serie A, affinché non ci sia la necessità di alcun intervento normativo da parte del governo.

