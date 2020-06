Calciomercato Juventus, in Inghilterra sono sicuri: è in vendita

In Inghilterra sono sicuri, la Juventus può privarsi del suo centrocampista comprato appena un anno fa a parametro zero. Gli scenari:

In Inghilterra le voci parlano di un possibile addio, già nemmeno dopo un anno, di Aaron Ramsey dalla Juventus. Su di lui ci sarebbe già una grande pretendente di mercato: il Manchester United. L’ex Arsenal potrebbe essere – di nuovo – protagonista del mercato, il Daily Mail (noto quotidiano britannico), come riportato anche in un sondaggio di mercato di Calciomercato.it titolerebbe con la “bomba di mercato”. Infatti secondo il Daily Mail, la Juventus starebbe pensando alla cessione del centrocampista.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, un ex bianconero vuole Higuain

Calciomercato Juventus, in Inghilterra sono sicuri: è in vendita

Una plusvalenza che, nel caso, sarebbe assicurata. Infatti la Juventus appena un anno fa acquistava il 29enne gallese dall’Arsenal a parametro zero. Su di lui come dicevamo poc’anzi ci sarebbe un importante squadra inglese, il Manchester United. Un operazione che potrebbe includere una contropartita davvero incredibile, il profilo del colpo numero uno di mercato e pallino di tifosi e dello stesso ds bianconero: Paul Pogba. Un obiettivo di mercato pazzesco che potrebbe innescare l’ennesima operazione scambi di cartellini più, un eventuale, compenso monetario.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Bentancur padrone del centrocampo, Cristiano Ronaldo flop

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK