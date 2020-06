Calciomercato Juventus, Real Madrid pronto alla super offerta per De Ligt

Nei piani del Real ci sarebbe una “vendetta” di mercato al Barcellona, ed ecco che i merengues sono piombati sul giovane difensore della Juve De Ligt

Il giovane difensore bianconero De Ligt, nonostante un anno dall’arrivo alla Juventus sembra essere sempre nei piani di mercato delle big ai vertici di tutti i campionati europei, e come biasimarle visto il talento indiscusso di un futuro e -anche presente- fenomeno della difesa. Sappiamo tutti che ancora prima della Juventus, l’altra grande squadra interessata all’acquisto di De Ligt fu il Barcellona. Ora il Real sarebbe nuovamente piombato sul difensore per “beffare” e vendicarsi dei rivali di Spagna. I blancos sarebbero pronti ad avanzare la clamorosa offerta alla Juvnetus per assicurarsi l’erede di Sergio Ramos.

Il Real Madrid, infatti, sarebbe pronto alla clamorosa offerta a tre cifre, cioè 100 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni sportive di De Ligt e farlo diventare il difensore più pagato d’Europa, che già in Spagna considerano l’erede perfetto di Sergio Ramos, non più giovanissimo con i suoi 34 anni. Ma c’è già stata una risposta della Juventus che ha tassativamente escluso una cessione a fine anno, infatti i bianconeri non sono disposti a far partire De Ligt per la prossima stagione, anche davanti ad un’offerta così importante. La Juve, dunque, non si priverà del suo difensore dopo una stagione, ma l’impressione che questo “pressing” di mercato sia solo iniziato…

