Alessandro Del Piero ha commentato la prova di ieri sera del fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo sottolineando il suo stato di forma non eccezionale

La bandiera bianconera Alessandro Del Piero ha commentato la prestazione di ieri sera di Cristiano Ronaldo, certamente non delle sue migliori, definendolo “non in forma e che non meritava la sufficienza” parole in riferimento, esclusivamente, alla prestazioni vista ieri sera nella semifinale di ritorno contro il Milan. I bianconeri sono riusciti a laurearsi finalisti del torneo con un pareggio in una partita – di certo – non entusiasmante. Proprio in occasione della partita di ieri Alex ha commentato la prestazione del fenomeno portoghese che sicuramente ci ha abituati a migliori partite.

Juventus, Del Piero critica Cristiano Ronaldo: “Non è in forma”

L’ex capitano bianconero ha commentato ai microfoni di Sky Sport la prestazione del fenomeno portoghese, ecco cosa ha detto: “Non si giocava da tre mesi, era difficile ripartire. La Juventus ha mostrato anche qualche episodio interessante. Cristiano Ronaldo lo posso capire, quando sbagli un rigore dà fastidio. Si è mosso molto bene, come ci ha sempre abituati ma ha avuto anche momenti con errori su cose semplici. È normale, però; col tempo si migliorerà. Alcuni stanno meglio di lui fisicamente, ma è comprensibile”.

