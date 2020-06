La Juve è sempre attiva sul mercato, fra gli obiettivi principali rimane Milik per l’attacco, in cambio potrebbero essere offerte due contropartite

Milik è sempre l’obiettivo principale dei bianconeri per l’attacco, un profilo che piace soprattutto all’allenatore Maurizio Sarri che vorrebbe poter riabbracciare il suo pupillo del Napoli anche in bianconero. Il calciatore polacco ha un contratto in scadenza con i partenopei nel 2021 e potrebbe essere ceduto alla Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, Del Piero critica Cristiano Ronaldo: “Non è in forma”

Calciomercato Juventus, due giocatori bianconeri al Napoli

Sull’affare Milik si è espresso Paolo Esposito giornalista e conduttore molto vicino all’ambiente napoletano, che ha ipotizzato uno scambio fra due giocatori della Juventus per arrivare al profilo dell’attaccante polacco. Ecco quello che ha detto Esposito sulla questione: “Fossi un dirigente del Napoli lo scambierei volentieri con il 26enne tutto sinistro, Federico Bernardeschi, e con il giovane classe ’98 e forte stopper, Cristian Romero“. Esposito ha poi aggunto: “Ciò significherebbe essere pragmatici ed intelligenti perché Milik già tra 7 mesi potrebbe firmare per un’altra società e nelle casse del Napoli non entrerebbe nemmeno 1 centesimo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Finale Coppa Italia, la Juventus prova a recuperare tre giocatori

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK