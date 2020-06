Dalla Spagna arriva la bomba di mercato, infatti il centrocampista del Brescia, obiettivo di mercato della Juventus e Inter andrà al Psg.

Dalla Spagna sono sicuri, Sandro Tonali il giovane centrocampista italiano del Brescia, il cosiddetto erede di Andrea Pirlo, voluto fortemente da Juventus e Inter andrà al Psg. Infatti, secondo quanto riportato da Don Balon, il centrocampista non rimarrà in Italia come si credeva giusto una settimana fa, ma andrà all’estero: al Psg. Un operazione che che costerà alle casse dei parigini la bellezza di una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Il Barcellona monitora la situazione, ma il giocatore e il suo entourage sembrerebbero avere le idee chiare, vestire la maglia del Psg già la prossima stagione e assecondare le richieste di Leonardo.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Tonali andrà all’estero

Nonostante i desideri sentiti della Juventus e poi dell’Inter, infatti proprio l’attuale allenatore nerazzurro Antonio Conte aveva come obiettivo principale il giovane centrocampista, sarebbero, ufficialmente, almeno secondo le fonti di Don Balon, tramontate. Tonali è reputato il centrocampista ideale vista la sua giovane età e le sue qualità tecniche, un profilo che poteva davvero fare comodo ai bianconeri che lo avrebbero inserito nel ruolo più congeniale per un centrocampista tecnico, quello del regista. Ma a quanto pare l’obiettivo appare, almeno secondo le fonti spagnole, chiuso. Un futuro che potrebbe, quindi, essere molto simile a quello di Verratti altro centrocampista italiano che ha trovato proprio le sue fortune nel Psg. Ora ci sarà da capire se queste indiscrezioni verranno confermate, un brutto colpo anche per Antonio Conte, infatti giusto qualche settimana fa l’operazione con l’Inter sembrava cosa fatta.

