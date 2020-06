Calciomercato Juventus, Ramsey via dopo un anno?

In Inghilterra sono sicuri, Ramsey potrebbe lasciare già la Juventus dopo un anno dal suo arrivo. L’ex Arsenal potrebbe tornare in Premier League

In Inghilterra le indiscrezioni di mercato parlano di un possibile addio dalla Juventus, già nemmeno dopo un anno, di Aaron Ramsey. Su di lui ci sarebbe già una grande pretendente di mercato: il Manchester United. L’ex Arsenal potrebbe essere – di nuovo – protagonista del mercato, già qualche giorno fa il Daily Mail (noto quotidiano britannico), come riportava anche un sondaggio di Calciomercato.it titolava con la “bomba di mercato”. Infatti secondo il Daily Mail, la Juventus starebbe pensando alla cessione del centrocampista. Un ritorno in premier che potrebbe vedere anche un eventuale prestito al Tottenham, con un ritorno, dunque, nel campionato che l’ha consacrato a livello globale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Kumbulla: è sfida a tre per il difensore

La società bianconera potrebbe far partire Ramsey, offrendolo in Premier League: al Tottenham così per ammortizzare le spese dato il periodo non certo roseo per l’economia calcistica post Covid-19. Sul centrocampista gallese continua forte il pressing del Manchester United che potrebbero ostacolare il ritorno a Londra dell’ex Arsenal, ovviamente in caso di cessione al Manchester, Ramsey potrebbe essere utilizzato come contropartita tecnica per arrivare al grande obiettivo di mercato dei bianconeri: Paul Pogba.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Kante: offerta da 70 milioni per il giocatore

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK