Il CIES ha stilato una classifica dei dieci centrocampisti che valgono di più in Serie A, il serbo della Juventus Pjanic è dietro Kessie

Il CIES, il famoso osservatorio del calcio mondiale che studia le valutazioni dei calciatori ha stilato una classifica dei 10 centrocampisti che valgono di più in Serie A, secondo la classifica, il centrocampista che vale di più non è né della Juventus, né dell’Inter e né del Milan. Al top della classifica spicca, clamorosamente, il nome di Fabian Ruiz. Ma quanto vale Miralem Pjanic? Secondo il Cies il centrocampista della Juventus ha un valore inferiore a quello di Kessie del Milan ma sul podio c’è un altro centrocampista della Juventus, Rodrigo Bentancur.

Juventus, i top 10 centrocampisti che valgono di più secondo il CIES

Non è Pjanic e nemmeno Eriksen o Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista che vale di più in Serie A, secondo il CIES, è Fabian Ruiz, che ricordiamo fu acquistato dal Betis Siviglia per soli 30 milioni di euro. Ecco la classifica:

10. Ismael Bennacer, Milan: 33,2 milioni

9. Marcelo Brozovic, Inter: 34,5 milioni

1. Fabian Ruiz, Napoli: 81 milioni. : 81 milioni.

