Thomas Partey è l’obiettivo di mercato per la squadra bianconera, ha una clausola di 50 milioni di euro ma potrebbe andarsene per molto meno.

Thomas Partey, centrocampista ghanese classe ’93, come abbiamo visto negli scorsi giorni, potrebbe lasciare l’Atletico Madrid a fine stagione. Il centrocampista piace da tempo alle squadre ai vertici della Serie A: Juventus e Inter sono, in questo momento, le squadre in polpe per l’acquisto del centrocampista dell’Atletico, e dopo le notizie in arrivo dalla Spagna la possibilità di vedere Thomas in bianconero la prossima stagione aumentano:

Calciomercato Juventus, arriva l’assist dalla Spagna per Thomas

Secondo infatti quanto riportato da un indiscrezione di mercato proveniente da un quotidiano spagnolo e poi riportata su Calciomercato.it, alcuni dirigenti dell’Atletico Madrid stanno spingendo per l’addio di Thomas dato il periodo di crisi economica post Covid-19. Il centrocampista ha una clausola di rescissione del contratto da 50 milioni di euro ma si potrebbe trattare con l’Atletico per molto meno. Juventus dunque avvisata, ma c’è sempre forte il pressing dell’Arsenal che lo vorrebbe com rinforzo per la mediana.

