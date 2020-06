Juventus, Chiellini salta la finale di Coppa Italia e pensa al ritiro

Giorgio Chiellini tra presente e futuro. Il difensore centrale della Juventus in una diretta Instagram con Martina Colombari ha parlato del suo momento in bianconero. Annunciando che salterà la finale di Coppa Italia contro il Napoli.

Niente da fare per l’esperto centrale, che dopo aver recuperato dal grave infortunio al ginocchio adesso è ancora fermo e non farà parte della lista dei bianconeri che si giocheranno mercoledì 17 giugno il trofeo all’Olimpico di Roma. «Mi sto riprendendo da qualche acciacco emerso dopo il lockdown e dovrò lavorare a parte ancora per qualche giorno, speriamo di rientrare in gruppo presto» ha detto il giocatore della Juventus.

Dunque contro il Napoli vedremo ancora all’opera la coppia formata da De Ligt e Bonucci, ma Chiellini non si fa problemi. Sa benissimo che a 35 anni deve gestire le sue energie e farsi trovare pronto quando ci sarà bisogno della sua esperienza e del suo carisma.

Chiellini pensa anche al possibile ritiro nel 2021

Il giocatore bianconero ha anche parlato del suo futuro. Continuare a calcare i campi di calcio oppure iniziare un nuovo percorso? Chiellini nel 2021 potrebbe essere al bivio della sua carriera. «Valuterò le mie condizioni alla fine della prossima stagione, cercherò di capire come starò. Alla fine del prossimo anno potrei smettere. Finire con l’Europeo sarebbe l’ideale, spero di arrivarci in ottime condizioni per viverlo alla grande» ha detto il giocatore della Juventus.

