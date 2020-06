Il Real Madrid fa sul serio, avrebbe un unico desiderio: quello di beffare i rivali del Barca acquistando l’erede designato di Ramos con una super offerta

Il Real Madrid avrebbe un unico desiderio: beffare i rivali del Barca acquistando l’erede designato di Sergio Ramos. Infatti da un sondaggio di mercato di “Don Balon”, poi riportato su Calciomercato.it i merengues avrebbero come obiettivo per la difesa il giovane e talentoso centrale bianconero, acquistato giusto l’anno scorso dall’Ajax. Per convincerei bianconeri il patron Florentino Perez avrebbe in servo la maxi offerta: 120 milioni di euro per il cartellino del difensore olandese.

Calciomercato Juventus, De Ligt: addio da 120 milioni?

120 milioni per l’erede, almeno secondo i Blancos, di Sergio Ramos. Un’offerta sicuramente irrinunciabile per molte squadre. Ramos quasi certamente potrebbe lasciare a fine 2021 e il Real non vuole lasciarsi nulla alle spalle, replicare immediatamente la qualità che tuttora Ramos dimostra in campo. Per realizzare questo sogno i blancos dovranno convincere la Juventus, che almeno per il momento, non vuole privarsi assolutamente del suo pupillo che -infatti- è stato scelto proprio come erede di Chiellini. Lo stesso De Ligt ha più volte ribadito la sua volontà di rimanere in bianconero, con un contratto da 8 milioni fino al 2024.

