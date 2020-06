Calciomercato Juventus, Dybala e Douglas Costa all’Inter? La risposta

Nomi caldi per il calciomercato Juventus, sono quelli di Douglas Costa e di Dybala. Che non hanno alcuna intenzione di lasciare il bianconero.

E lo hanno fatto intendere anche attraverso una diretta che i due giocatori bianconeri hanno avuto su Twitch, la piattaforma streaming dedicata agli amanti dei videogiochi. Certo, non si può parlare di una vera e propria trattativa di calciomercato tra l’Inter e i due assi della Juventus, tutt’altro.

Calciomercato Juventus, Dybala pensa solo al bianconero

Quasi in termini fantacalcistici, infatti, durante la diretta un tifoso dell’Inter ha rivolto a Dybala e Douglas Costa una domanda che magari tanti altri appassionati di calcio avrebbero voluto fargli, quella ad un possibile approdo nella propria squadra del cuore. “Quando venite all’Inter?” il quesito rivolto ai due.

Che in un momento sembrava aver un po’ imbarazzato sia l’ala brasiliana, rimasta inizialmente in silenzio, che il numero dieci bianconero. Che dopo i sorrisi di rito, ha risposto in modo simpatico ma secco: “Mai, caro. Ti dico mai!”. Nessuna possibilità dunque che Dybala e Douglas Costa possano accasarsi altrove, specie in nerazzurro. Una risposta che avrà fatto senz’altro felici tanti tifosi bianconeri, che conosco benissimo il valore dei loro giocatori ed in particolar modo del loro numero dieci.

