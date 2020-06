Calciomercato Juventus, Preziosi ha parlato del futuro di Perin

Il presidente del Genoa, Preziosi ha fatto il punto sul futuro del portiere e dei possibili scenari. Perin è ancora sotto contratto con i bianconeri.

Il presidente del Genoa, Preziosi intervistato da La Gazzetta Dello Sport ha parlato del futuro del portiere bianconero, attualmente in prestito nella sua ex squadra il Genoa. Ecco cosa ha detto il patron del Genoa sul futuro del calciatore: “Perin è legato al Genoa in modo viscerale, non è tornato per opportunità, ma per amore autentico. Un valore aggiunto per noi: gente di cui ti puoi fidare”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, De Ligt: addio da 120 milioni?

Ovviamente la domanda è subito andata sul futuro del calciatore, che cosa sarà, quindi, di Mattia Perin?

Ecco cosa ha detto il patron del Genoa Preziosi: “Mattia è un portiere straordinario, di proprietà però della Juventus. Vedremo cosa vorrà fare il suo club, e soprattutto se potremo permettercelo”.

Secondo Preziosi, dunque, tutto dipenderà dalla Juventus e da cosa vorrà fare con Perin, ma è nell’aria che visto il periodo di stop causa Covid-19, Buffon possa continuare in bianconero ancora per un anno, e quindi escluderebbe la possibilità a Perin di giocare come secondo a Wojciech Szczęsny. In quell’eventualità la Juventus potrà cedere il portiere, qualora appunto arrivasse un’offerta congrua.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Napoli-Juventus, la conferenza stampa di Sarri – LIVE

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK