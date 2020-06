Secondo il quotidiano britannico “Daily Express”, la Juventus non avrebbe ancora rinunciato alla possibilità di acquistare Jorginho, voluto da Sarri.

La Juventus nonostante sia attiva sull’altro grande obiettivo di mercato per la mediana: Arthur, non avrebbe rinunciato ad un profilo che piace parecchio ai bianconeri, soprattutto all’allenatore Maurizio Sarri, stiamo parlando ovviamente di Jorginho del Chelsea. Secondo un sondaggio del giornale britannico “Daily Express”, i bianconeri non avrebbero mollato la presa sull’italo brasiliano, pupillo di Sarri dai tempi del Napoli e poi al Chelsea che ha fatto del “sarrismo” il suo mantra.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: Sarri non molla Jorginho

Il centrocampista italo-brasiliano è ancora il grande obiettivo dei bianconeri per rinforzare la mediana e, qualora i blues ritratterebbero la cifra per il cartellino del giocatore, attualmente intorno ai 50 milioni di euro, la Juventus potrebbe piombarsi su di lui, esaudendo così le richieste di Maurizio Sarri che avrebbe identificato in Jorginho il regista perfetto per il suo centrocampo. Jorginho in questa stagione con il Chelsea allenato da Frank Lampard ha collezionato 37 presenze con 7 gol e 2 assist.

