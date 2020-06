Oggi durante l’allenamento della squadra un tifoso è passato davanti ai cancelli della Continassa per contestare la società, ecco cosa è successo:

Un clima apparentemente disteso quello che si respira alla Continassa alla vigilia della super sfida contro il Napoli. Infatti domani sera i bianconeri sfideranno il Napoli nel big match allo stadio Olimpico per il primo titolo della stagione 2019-2020: la finale della Coppa Italia. Nonostante questa apparenza distesa, oggi un tifoso che passava in macchina davanti al centro sportivo dove la società si allena non ha esitato a “urlare” il proprio dissenso per la società, con un’amara contestazione.

Juventus, cosa è successo alla Continassa? Un tifoso contesta la società

Un tifoso, infatti, è passato davanti ai cancelli del JTC con la propria auto e abbassando i finestrini ha urlato le seguenti parole: “Ridateci i soldi, b*******!”. Una contestazione chiaramente isolata che ha voluto manifestare il proprio disappunto per il mancato rimborso degli abbonamenti e dei biglietti, come sappiamo, dovuti a problemi di forza causa maggiore dell’espandersi del Coronavirus. Una realtà che non riguarda però solo la Juventus ma tutte le società di Serie A: un problema che dovrà essere necessariamente risolto per supportare tutti quei tifosi che hanno speso i soldi facendo sacrifici e ora, per problemi chiaramente non interni alla società, meritano, giustamente, il dovuto rimborso. Evitando così questi aggressive manifestazioni di dissenso.

