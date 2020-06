Milik non è l’unico obiettivo, i bianconeri sondano le opportunità di mercato per il dopo Higuain. Due nomi a sorprese per l’attacco.

Secondo un sondaggio di mercato riportato su Calciomercato.it Milik non è l’unico obiettivo per l’attacco dei bianconeri. Con la partenza sempre più certa di Higuain a fine stagione, la dirigenza bianconera si sta muovendo con criterio sul fronte mercato, sondando obiettivi concreti che potrebbero fare comodo alla rosa di Maurizio Sarri. Fra i profili designati dal team mercato ci sarebbero due incredibili sorprese, ecco i nomi:

Calciomercato Juventus, due ipotesi a sorpresa per l’attacco

Fra gli obiettivi di mercato dei bianconeri per il dopo Higuain, infatti, ci sarebbero due profili davvero a sorpresa, specialmente il “Gallo” Belotti, il capitano del Torino sarebbe infatti un profilo che piace in casa bianconera e potrebbe essere il rinforzo adeguato del post Higuain, anche se Belotti ha sempre dimostrato affiatamento per la maglia granata essendo un vero idolo dei tifosi, strapparlo ai cugini e al patron Cairo sarà molto difficile, ma non impossibile. Il Gallo piace anche al Napoli e all’Inter di Antonio Conte. L’altro profilo potrebbe essere, invece, Dzeko della Roma. L’attaccante sembrava quasi destinato ad essere il rinforzo per l’Inter ad inizio stagione, ma l’affare si bloccò. Dzeko, inoltre, sarebbe la punta pura che in questo momento manca nella rosa di Maurizio Sarri.

