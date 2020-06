Video Gol Highlights Napoli Juventus Finale Coppa Italia: clicca qui per vedere la sintesi e le immagini salienti della partita

Si è giocata questa sera allo Stadio Olimpico la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. È stata una partita difficile, sicuramente non entusiasmante ed è terminata con un pareggio 0 a 0. Due squadre chiaramente arrivate lì non a caso ma per meritocrazia e dopo un lungo percorso che ha permesso ad entrambe di raggiungere la finale del torneo. Le due compagini più importanti del calcio italiano si sono incontrate di nuovo e hanno visto il Napoli trionfare ai calci di rigore dopo uno 0-0 davvero poco entusiasmante. La seconda partita della Juventus dopo il lockdown è stata cruciale, un aut-aut per il titolo di campioni della Coppa Italia stagione 2019-2020. Da una parte, infatti, i bianconeri di Maurizio Sarri reduci da un pareggio in casa contro il Milan, e dall’altra parte un Napoli carico come il suo allenatore Gennaro Gattuso alla ricerca del riscatto dopo un periodo non di certo fra i migliori in campionato (pre lockdown), visti i risultati dei precedenti anni con i partenopei sempre a lottare con la Vecchia Signora per arrivare allo scudetto. Il Napoli aveva bisogno di una partita di coraggio e la Juventus, invece, aveva bisogno di conferme che purtroppo non sono arrivate con una rovinosa sconfitta ai calci di rigore, riconfermando degli standard non certo entusiasmanti, a cui la Vecchia Signora di solito non era abituata. La partita infatti è terminata 0-0 qualificando il Napoli Campione dopo i calci di rigore. La Coppa Italia 2019-2020 è andata al Napoli.

POTRBEBE INTERESSARTI ANCHE>>>Aouar, il Lione abbassa il prezzo. Solo un’avversaria per la Juventus

Highlights Napoli Juventus Finale Coppa Italia: video gol e sintesi

Nel video, gli highlights di Napoli Juventus, Finale di Coppa Italia, sarà possibile vedere tutte le azioni salienti gratis su YouTube sul canale ufficiale della Lega Serie A TIM oppure direttamente su Rai Play. Una finale intensa che ha visto combattere fino all’ultimo due realtà del calcio italiano che sono state fra le protagoniste degli ultimi anni, una finale meritata che ha avuto un esito negativo per i bianconeri consacrando il Napoli al primo titolo della stagione 2019-2020, in un match non di certo fra i migliori visti quest’anno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, serie A in tv in chiaro: accordo sulle prime due partite

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK