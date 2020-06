Bologna-Juventus, Sarri spera in un importante recupero

Dopo aver messo in archivio la finale di Coppa Italia persa contro il Napoli, è già tempo di spostare l’attenzione sul campionato perché lunedì sera si giocherà al Dall’Ara Bologna-Juventus. Una partita nella quale i bianconeri saranno chiamati non solo ad ottenere i tre punti, ma anche a fornire una prova convincente sotto il piano del gioco.

Contro i partenopei infatti si è vista una squadra davvero giù di corda, con poche idee e pochi spunti in avanti. Dove Douglas Costa e Ronaldo hanno tentato da soli qualche iniziativa sporadica che però non ha dato i suoi frutti. Occorre dunque un rapido cambio di rotta, anche perché il vantaggio che la Juventus ha in serie A sulle rivali è davvero esiguo. Per tenere dietro Lazio e Inter non si potranno commettere errori.



Bologna-Juventus: chi gioca in avanti?

Cristiano Ronaldo non ama giocare nella posizione di centravanti, questo lo ha detto a chiare lettere. Il portoghese crede che la sua posizione in campo debba essere diversa nel tridente di Sarri. Meglio giocare come esterno offensivo a sinistra con libertà d’azione e conclusione. Contro il Bologna potrebbe essere allora Dybala ad agire nel ruolo di falso nueve. Anche se dall’infermeria sembrano arrivare buone notizie. Come riporta anche La Gazzetta dello Sport Higuain è ormai sulla via del recupero e potrebbe far parte della lista dei convocati contro i rossoblù. Anche se ovviamente l’argentino inizialmente partirebbe dalla panchina. L’argentino è l’unico centravanti di ruolo e garantisce opzioni offensive che nessun altro può garantire.

