La Juventus e l’attaccante argentino Paulo Dybala non avrebbero ancora trovato un accordo sul rinnovo di contratto per proseguire l’avventura in bianconero

Il rinnovo di contratto fra l’attaccante argentino Paulo Dybala e la Juventus non ha ancora trovato un termine d’accordo, un’intesa sul rinnovo di contratto che ancora non si è trovata, infatti come riportato in un sondaggio su “Sportmediaset“, ci sarebbe ottimismo per la chiusura della trattativa ma ancora un mancato accordo fra le due parti.

Juventus, Dybala: ancora nessuna intesa sul rinnovo del contratto

Paulo Dybala e la Vecchia Signora non hanno ancora trovato l’accordo per il rinnovo anche se la Juventus sarebbe intenzionata a rinnovare l’attaccante argentino offrendogli uno contratto da 10 milioni di euro a stagione.

Dybala dovrebbe, quindi, firmare con la Juve fino al giugno del 2025, ma ancora manca l’accordo definitivo. Sulla questione c’è comunque ottimismo anche se l’accordo dovrà essere trovato al più presto per evitare incursioni sul mercato di altre squadre che già in passato avevano provato a prendere l’attaccante argentino.

