Calciomercato Juventus, nuovo no da parte di Arthur

Probabilmente sarà una delle telenovele del calciomercato Juventus della prossima estate. Ormai è risaputo infatti l’interesse del club bianconero per il centrocampista del Barcellona Arthur.

Mediano moderno, che sa fare bene entrambe le fasi, un giocatore che piace molto alla Juve, disposta ad arrivare ad un accordo con il Barcellona mettendo sul piatto Miralem Pjanic, regista in uscita. Per adesso però Arthur non sembra aver sciolto le riserve sul suo futuro.

Dopo un no categorico al trasferimento, negli ultimi tempi sembrava esserci stata una parziale apertura da parte del calciatore brasiliano. Ma le ultime notizie che arrivano dalla Spagna non sembrano essere molto positive per la Juventus.

Calciomercato Juventus, Arthur ha detto ancora no

Come riportano infatti diversa media spagnoli, tra cui anche AS, sarebbe arrivato un altro no da parte del giocatore della Juventus. E questa volta davanti ad una offerta concreta, vale a dire un ingaggio di cinque milioni di euro a stagione. Decisamente una somma importante. L’impressione è che comunque i bianconeri non molleranno l’obiettivo, il corteggiamento potrebbe continuare nelle prossime settimane.

