Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus già a fine stagione, fra le tante destinazioni, l’ultima bomba di mercato vedrebbe un super scambio con il Psg

Continua il clima teso all’interno della Juventus, dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Napoli. Tra i più discussi, ovviamente, c’è Cristiano Ronaldo, autore di due prestazioni opache, condite anche dal rigore sbagliato in semifinale contro il Milan. Il fenomeno portoghese è apparso spento e poco coinvolto, rendendosi protagonista anche di diversi errori tecnici non in linea con un elemento della sua caratura. Ad aggiungere pepe al tutto è arrivato anche un post su Instagram della sorella del cinque volte Pallone d’Oro, Elma, che ha difeso la prestazione del fratello, attribuendo le colpe della sconfitta all’assenza di gioco corale della formazione di Sarri. E proprio con il tecnico di Grosseto i rapporti sembrano diventare sempre più freddi, tanto che prende sempre più quota l’addio di CR7 alla Juve a fine stagione.

Juventus, CR7: spunta una clamorosa ipotesi di scambio

Una clamorosa indiscrezione, pubblicata da Calciomercato.it, vede il portoghese in direzione Paris Saint Germain, club che lo insegue da anni e che è in cerca di una nuova stella per la prossima stagione, in vista del probabile addio di Neymar. Secondo l’indiscrezione, i parigini potrebbero impostare un clamoroso scambio, avendo a disposizione due pedine da tempo nel mirino della Juve. La prima è Leandro Paredes, centrocampista su cui il club della Continassa aveva messo gli occhi già ai tempi della militanza alla Roma. La seconda pista, molto più gustosa, porta dritta a Mauro Icardi, il sogno proibito della Vecchia Signora da ormai diverse stagioni. È risaputo come l’Inter, al momento della cessione definitiva del centravanti argentino, abbia inserito una clausola per disincentivarne il ritorno in Italia; la formula scambio potrebbe però consentire ai due club di aggirare la clausola, portando alla corte di Agnelli quella prima punta che al momento, stante le condizioni psico-fisiche precarie di Higuain, manca come il pane.

