Da giorni si vocifera di Spalletti sulla panchina della Juventus al posto di Sarri qualora l’allenatore dovesse essere esonerato, ecco cosa pensa Paganini

Buongiorno.Mi scrivono in tanti per avere news su #Spalletti per il dopo #Sarri.Da quello che so Spalletti è un allenatore da sempre molto apprezzato dalla proprietà e dalla dirigenza,ma da qui a dire che sarà lui il nuovo tecnico della #Juventus ce ne passa — Paolo Paganini (@PaPaganini) June 22, 2020

Paolo Paganini noto giornalista mercato ha risposto alle domande relative al futuro della panchina bianconera, infatti si vocifera da giorni che, in un mancato caso in cui la Juventus con Sarri non riuscisse ad arrivare al titolo di Campioni d’Italia vincendo la Serie A, a sostituirlo la prossima stagione potrebbe arrivare l’ex allenatore di Inter e Roma: Luciano Spalletti.

Juventus, Paganini: “Spalletti? Piace alla società ma…”

Sarri potrebbe lasciare prematuramente la panchina dei bianconeri qualora mancasse quell’obiettivo reputato fondamentale cioè lo scudetto, a farsi carico di questa scelta sarebbe la società. Le rumors su un possibile approdo di Spalletti come nuovo allenatore della Juventus, però, non trovano conferme nemmeno dall’esperto di mercato Paganini che sa di un ottimo rapporto fra le parti, ma da qui a dire che arriverà “ce ne passa” come dice in suo profilo Twitter. Intanto Sarri proverà nei prossimi giorni a giocarsi le sue ultime carte, in vista degli altri due obiettivi: la Serie A e la Champions.

