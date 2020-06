Conte ha inviato un messaggio alla Juventus. Il tecnico vuole che…

Conte manda un messaggio alla Juventus e alla Lazio in ottica scudetto. «Dobbiamo ammazzare sportivamente l’avversario, è la chiave per vincere qualcosa».

«Vogliamo giocarci le nostre carte, visto che mancheranno 12 partite e ci sono sei punti di differenza. Sappiamo che i margini di errore per noi saranno minimi. Spero di avere quanto prima tutti a disposizione. Dobbiamo ammazzare sportivamente l’avversario, quella è la chiave per vincere qualcosa». Parole di Antonio Conte che ha lanciato un chiaro messaggio alla Juventus e alla Lazio nella corsa scudetto. L’Inter non molla ed ha il calendario più facile. Sulla carta le potrà vincere tutte quante.

Conte e la Juventus, un chiodo fisso

«La sottile differenza, che però è una grande differenza, è che con la Juve abbiamo perso due scontri diretti – spiega a Sky il mister nerazzurro -. Io sono comunque soddisfatto dei ragazzi, hanno fatto bene in entrambe le fasi, con generosità. Ma se vogliamo ambire a fare qualcosa di straordinario bisogna essere più cattivi e determinati. Questo vale per la fase di possesso, mentre dobbiamo fare più attenzione sui calci da fermo. I margini di errore sono ridottissimi ma ho fiducia nei ragazzi e nel lavoro, ci vogliono tempo e step ma dobbiamo giocare».

