Video Goal Dybala Bologna-Juventus: rete stupenda della Joya

Bologna-Juventus, Video Goal Dybala: Giocata da fuoriclasse che sblocca la situazione di stallo della gara

Ha siglato la marcatura Paulo Dybala, non c’è nulla da fare per il portiere. La Juve va in vantaggio per 0-2.

Per Dybala si tratta di un goal meraviglioso che conferma, ancora una volta, quanto questo ragazzo sappia farsi trovare pronto in qualsiasi circostanza. Anche nei momenti di grande difficoltà, dimostra di avere doti straordinarie sia tecniche che caratteriali, trascinando i compagni oltre i propri limiti. Il suo allenatore non può far altro che gongolare per avere un ragazzo del genere in rosa. Per vedere il goal, clicca qui.

Video Goal Dybala Bologna-Juventus: Joya show

Gran goal di Dybala. Il ragazzo si è fatto trovare pronto. Ennesima conferma sul suo grande talento e sulla sua voglia di farsi trovare pronto quando la situazione lo richiede.

