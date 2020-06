La Juventus è a caccia di terzini, una necessità che dovrà colmare al più presto. I nomi in ballo sono principalmente due: Palmieri e Semedo.

La necessità di rinforzare il reparto difensivo sta diventando una priorità per la Vecchia Signora. Con l’infortunio di Alex Sandro, la Juventus dovrà intervenire immediatamente sul mercato proprio perché la necessità di rinforzare un reparto con carenza di organico si sta facendo sentire. I nomi preferiti dalla società bianconera sono già stati scelti, in primis spicca il profilo di Emerson Palmeri. L’esterno italo-brasiliano è anche uno dei pupilli del mister Sarri che già lo aveva allenato a Londra con il Chelsea, per il momento lui rimane in polpe, ma ci sono anche alte alternative, ecco quali:

Calciomercato Juventus, i terzini del futuro, da Palmieri a Semedo: gli scenari

L’idea Nelson Semedo piace e molto. Ma il giocatore è troppo legato all’ambiente blaugrana e difficilmente lascerà la Spagna. Negli scorsi giorni il profilo di Semedo era stato accostato ai bianconeri nell’ambito di una maxi operazione con i vari De Sciglio e Pjanic protagonisti. Al momento però non appare una pista concreta, almeno non in Spagna. La Juventus però con l’obiettivo Emerson Palmieri potrà vantare anche della grande voglia di emergere di Luca Pellegrini, terzino, attualmente in prestito al Cagliari, lui farà di tutto per giocarsi le sue carta in bianconero. Da segnalare sempre come obiettivo possibile da Chelsea ci sarebbe anche l’ex viola Marcos Alonso. Con un passato in Serie A il terzino dei blues potrebbe essere il piano b a Palmieri, ma c’è da dire che su di lui c’è la fortissima concorrenza nerazzurra, Antonio Conte lo vorrebbe per il suo 3-4-1-2. Dalle Serie A potrebbe essere interessante anche il nome di Theo Hernandez ma per il momento il giocatore ha detto di voler rimanere ancora in rossonero giocandosi la sua chance con il Milan. Ora Paratici e la Juventus dovranno agire nei prossimi mesi per rinforzare la difesa.

