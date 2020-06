Calciomercato Juventus, parla l’agente di Jorginho: ecco quanto costa

In un’intervista l’agente di Jorginho ha parlato del futuro del calciatore, e sul prezzo del suo cartellino che è aumentato.

L’agente di Jorginho, Joao Santos ha parlato del centrocampista italo-brasiliano del Chelsea. Nel corso di un’intervista per Calciomercato24.com si è soffermato su diversi particolari riguardanti il costo del cartellino del giocatore e dell’eventuale cessione alla Juventus, un club che lo sta seguendo già da diverso tempo complice anche la volontà di mister Sarri di poterlo nuovamente allenare anche in bianconero. Ecco cosa ha detto Joao Santos sul centrocampista:

“Jorginho alla Juventus? Sarà un mercato particolare perché nessuno sa quando si tornerà alla normalità, se giochiamo il prossimo campionato senza tifosi nessuno potrà permettersi di fare mercato di un certo tipo. Il prossimo campionato potrebbe essere a porte chiuse, e questo è un bel problema. Il Chelsea ha speso già perché lo scorso anno non ha potuto fare mercato”. Santos ha poi aggiunto dettagli relativi al costo del cartellino del centrocampista, qualora, appunto, i bianconeri volessero comunque avanzare un’offerta ufficiale, ecco cosa ha detto: “Il suo prezzo in questi anni è certamente maggiorato, a Londra ha fatto bene ed ha già giocato con la maglia della Nazionale italiana. Ora è il vice capitano del Chelsea ed ha accumulato tanta esperienza in Champions League ed in Europa League. Penso che, attualmente, sia molto difficile che arrivi un’offerta per Jorginho, non c’è una squadra che in questo momento particolare possa fare questo tipo di investimento”. Santos chiude quindi ogni possibilità di cessione ma soprattutto viste le sue parole sembra che il cartellino del giocatore sia realmente più alto delle aspettative. Santos ha poi parlato di Jorginho in chiave nazionale: “lui ovviamente aspetta solo la chiamata di Mancini. Bisogna capire quando si giocherà. Per la Nazionale italiana in questo momento sarebbe stato importante giocare l’Europeo. Ora giocare Euro 2020 tra un anno non è detto che sia un vantaggio, è sempre difficile prevedere come andranno le cose. Per la Nazionale poteva essere questo l’anno buono, la squadra stava bene ed era in fiducia“.

