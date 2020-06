Un tifoso su Twitter ha provocato l’esterno brasiliano della Juventus che non ha esitato a rispondergli in maniera decisamente “colorita”

Vai tu e tua irmã para o caralho fdp — Douglas Costa (@douglascosta) June 22, 2020

Douglas Costa non ha più resistito e ha deciso di rispondere ad un tifoso su Twitter con tanto di insulto “colorito”. Un commento arrivato in seguito ad un’ennesima provocazione, che ha visto il brasiliano perdere le staffe proprio perché ad ogni partita, alcuni tifosi decidono di sfogare le loro perplessità sotto i post dei calciatori della rosa bianconera.

Juventus, Douglas Costa perde le staffe con un tifoso: insulti su Twitter

“Figlio di p******”, replica Douglas Costa in portoghese al tifoso, che immediatamente, ha chiamato in causa il presidente Agnelli segnalando l’accaduto. Ecco, infatti, cos’ha replicato il tifoso al commento di Douglas Costa: “Segnalo immediatamente alla Juve un atteggiamento da condannare assolutamente e non da Juventus quello di mandare a fare in c*** i propri tifosi. OUT”. Ora c’è da capire cosa farà la Vecchia Signora a tal proposito, se multerà o meno il calciatore. Fino a qualche tempo fa le pubblicazioni social dei giocatori dovevano essere supervisionate dalla società, ma ora, i tempi sembrano cambiati.

