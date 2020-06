Juventus, auguri con foto in bianconero per Zidane: indizio di mercato?

La Juve per il compleanno di Zidane ha voluto omaggiarlo con delle vecchie foto in maglia bianconera, per alcuni tifosi potrebbe essere indizio di mercato

¬†Tanti auguri Zizou! La leggenda ex Juventus e oggi allenatore del Real Madrid compie gli anni, chiunque l’abbia visto giocatore in maglia bianconera non pu√≤ scordare la qualit√† che il francese dimostrava ad ogni match, eleganza innata e qualit√† di tiro pazzesca. Zidane √® senza ombra di dubbio uno dei giocatori pi√Ļ importanti della storia della Juve e -allo stesso tempo- uno dei giocatori pi√Ļ forti di sempre, insieme a Platini.

Zidane nonostante un passaggio al Real Madrid ad un certo punto della sua carriera da calciatore rimane ancora oggi un’autentica leggenda bianconera, ricordata e consacrato da tifosi e addetti ai lavori, ma soprattutto dagli ex compagni, che ogni giorno non smettono di ricordare l’importanza che poteva avere in campo. Lo scorso anno Zizou era stato accostato alla panchina bianconera ma per un ripensamento decise di ritornare al Real Madrid. Oggi gli scenari sono nuovamente cambiati, se Sarri non dovesse ottenere i risultati prestabiliti da societ√† con la vittoria del campionato e il mancato passaggio del turno in Champions League ecco che il nome di Zidane potrebbe tornare fortemente in voga. Zizou fra gli altri non ha mai nascosto il legame con i bianconeri e non ha escluso la possibilit√† di sedere un giorno sulla panchina della Juventus. Per molti tifosi questo messaggio di oggi, sul profilo social della Juventus, nasconde di pi√Ļ che semplici auguri di compleanno, infatti, per i supporter il messaggio della Juventus √® un forte richiamo di mercato. Zidane alla Juventus ritroverebbe anche il suo pupillo Cristiano Ronaldo con cui al Real ha vinto la bellezza di tre Champions League consecutive.

