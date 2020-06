La Juventus sarebbe vicina a chiudere il giovane talento francese: Felix Nzouango Bikien, difensore centrale classe 2003 dell’Amiens.

La società bianconera starebbe per mettere a segno l’ennesimo colpo mercato in prospettiva, il giovane Felix Nzouango Bikien. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, riportate anche su Calciomercato.it il giovane è finito in orbita bianconera proprio per salvaguardare il mercato del futuro, anche qualora si volessero prendere in considerazione future plusvalenze.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Pistocchi è di nuovo polemica, attacco alla Juventus sulle plusvalenze

Calciomercato Juventus, bianconeri pronti a chiudere per il talento francese

Su Felix Nzouango Bikien, difensore centrale classe 2003 di origini camerunesi in forza nelle giovanili dell’Amiens si sta già parlando molto bene. Un giocatore dalla grande grinta e robusto fisicamente, perfetto per le coperture. Il 17enne è anche utilizzabile da laterale destro. I bianconeri sono sempre più propensi ad un calciomercato del futuro, così da avere futuri campione l’indomani. C’è sempre comunque la necessità di sfoltire una rosa non certo più giovanissima. Paratici, intanto, si sta facendo trovare pronto sul mercato scovando futuri campioni che potranno dare quel beneficio necessario in futuro, soprattuto in un reparto come quello difensivo, di cui, i bianconeri -negli ultimi periodi- stanno avendo molte difficoltà nell’organico. il 2003 Bikien è nel giro delle giovanili francesi e recentemente ha fatto parte dell’under 17 impegnata nelle qualificazioni al prossimo campionato continentale. Nzouango Bikien dovrebbe lasciare dopo sole due stagioni i Les Licornes, sua città natale con cui ha vinto una coppa U15 provinciale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, arriva la maxi plusvalenza da 122 milioni

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK