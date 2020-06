Juventus, Douglas Costa ancora protagonista sui social: che cosa ha fatto?

Il brasiliano negli ultimi giorni è diventato protagonista di alcuni episodi social, in primis l’insulto al tifoso e poi questo, ecco cosa è successo:

Visualizza questo post su Instagram 🤨 Un post condiviso da DC11 (@douglascosta) in data: 24 Giu 2020 alle ore 2:15 PDT

Douglas Costa protagonista giusto qualche giorno fa di un battibecco con un tifoso in maniera decisamente “colorita”, adesso è diventato nuovamente protagonista sui social, per la precisione su Instagram. L’esterno brasiliano della Juventus, dopo la querelle avuta con un tifoso, torna ad accendere il social con una foto che non lascia scampo all’immaginazione. Infatti complici i pareggi delle due “rivali” per la corsa al titolo, cioè il pareggio dell’Inter e la Lazio sconfitta contro l’Atalanta, i bianconeri vantano di nuovo un un vantaggio sulla classifica: un +4 sulla Lazio. Douglas Costa non ha, dunque, risparmiato sfottò agli avversari con una foto decisamente esplicativa sul proprio profilo.

Ora la Juventus è di nuovo in vetta alla classifica, 66 punti per i bianconeri, 62 la Lazio e 58 l’Inter. Un primato che lascia tirare un sospiro di sollievo, fino a venerdì sera. I bianconeri saranno impegnati contro il Lecce alle 21.45, ogni partita a questo punto della stagione diventa sempre più fondamentale. Douglas Costa lo sa e su Instagram ha pubblicato un’immagine piuttosto chiara in cui guarda da lontano, come per dire che ormai il distacco si vede. Ma al di là degli sfottò, che questa volta sono decisamente più velati, la Juventus dovrà concentrarsi in vista del prossimo match in casa contro il Lecce, lo stesso Maurizio Sarri profetizza determinazione e cinismo, quello che alla Juventus in Coppa Italia è un po’ mancato, forse complice il rientro dopo tre mesi di lockdown e uno stato di forma di certo fra i migliori visti quest’anno. Ora ogni partita sarà di cruciale importanza, e archiviato lo scudetto ad agosto si terrà l’esame più difficile: quello della Champions League.

