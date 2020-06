Il consiglio federale della Figc ha assegnato all’unanimità lo scudetto del campionato femminile di Serie A alla Juventus: le bianconere trionfano per la terza volta consecutiva.

Il torneo, come sappiamo, era stato sospeso a causa del Coronavirus e del conseguente lockdown generale. Al momento delle stop le bianconere erano al vertice della classifica con nove punti di vantaggio sulle rivali della Fiorentina e del Milan.

Juventus UFFICIALE – Assegnato Scudetto a tavolino

La Serie A femminile era stata sospesa l’11 marzo in ottemperanza al decreto governativo, con la conseguente misura di contenimento del virus Covid-19. Per le bianconere si tratta del terzo scudetto consecutivo. Nel palmares la squadra della Juventus (fondata nel 2017) vanta già una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Ennesimo trionfo per la squadra femminile della Juventus che si riconferma campione per la terza volta, confermando il primato nel torneo.

