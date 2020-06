L’accordo fra Juventus e Barcellona per lo scambio è arrivato. Arthur già nel weekend potrebbe essere a Torino per le visite mediche.

L’accordo fra Juventus e Barcellona per il super scambio Pjanic – Arthur ha finalmente trovato i termini d’accordo. Il centrocampista brasiliano sarà della Juventus, e già nel weekend potrebbe essere a Torino per le visite mediche. Un accordo totale fra le parti che vedrà il bosniaco Pjanic passare a Barcellona, e il brasiliano Arthur a Torino. La cosiddetta fumata bianca e l’ufficialità potrebbero già arrivare questo fine settimana, o comunque entro il 30 giugno, termine di scadenza.

Calciomercato Juventus, Arthur: già fissate le visite mediche

Il club bianconero sta limitando tutti gli ultimi dettagli per rendere ufficiale la trattativa fra il Barcellona e la Juventus. Arthur Melo potrebbe già essere a Torino per il weekend e svolgere le visite mediche di rito così da poter dare l’ufficiale fumata bianca, ma la trattativa è già ai dettagli. Un contratto che vedrà il centrocampista brasiliano legato alla Juventus fino al 2025 a 5,5 milioni di euro a stagione più eventuali bonus, che gli consentiranno di arrivare quasi a triplicare l’ingaggio che percepiva in Liga al Barcellona. Arthur resterà, comunque, in Spagna fino ad agosto, concludendo la Liga e la successiva Champions League ad agosto. Stessa cosa per Miralem Pjanic con la Juventus, con i due centrocampisti che raggiungeranno le loro nuove squadre a settembre per iniziare la prossima stagione 2020-2021. Juventus e Barcellona hanno chiuso l’operazione per 70 milioni di euro complessivi, con i bianconeri che per Arthur, oltre a Pjanic verseranno ulteriori 10 milioni nelle casse del Barcellona. Un affare tecnico ed economico, che garantirà ad entrambe le società una maxi plusvalenze (47 milioni circa nello specifico per i bianconeri).

