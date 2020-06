Un derby d’Italia per il centrocampista francese dell’Arsenal che è entrato nei mirini della Juventus ma anche dell’Inter di Antonio Conte: ecco chi è

Nel mirino di mercato di Paratici e di Marotta è finito Mattéo Guendouzi, centrocampista francese dell’Arsenal. Un giocatore che ha suscitato l’interesse anche di Maurizio Sarri. Il calciatore viene valutato 40 milioni di euro e piace non solo alle due big italiane ma anche a Paris Saint Germain, Real Madrid e Barcellona. Su di lui gli occhi sono di tutto il palcoscenico internazionale data la sua immensa qualità.

Calciomercato Juventus, bianconeri sul centrocampista francese

Un nuovo derby d’Italia per il giovane centrocampista dell’Arsenal. Inter e Juventus sono tutte due propense ad acquistare il classe ’99 Guendouzi, che sta trovando l’interesse anche delle altre big d’Europa. Il classe ’99 ha già comunicato all’Arsenal la sua volontà di lasciare Londra a fine stagione. Dovuto principalmente a dei problemi con Arteta. Guendouzi è però partito titolare solo 4 volte su 12 partite e vorrebbe naturalmente avere più spazio per garantire una continuità di rendimento. Un profilo che farebbe molto comodo alla rosa di Maurizio Sarri qualora, appunto, la società dovesse prendere in considerazione l’eventuale riadattamento della rosa, con cessioni e nuovi acquisti più giovani. Ma per prendere il centrocampista francese bisognerà fare i conti con una folta concorrenza: su di lui Atletico Madrid, Manchester United, Real Madrid ma anche Barcellona e Paris Saint Germain che starebbero tutte quante monitorando con attenzione la vicenda per capire e riuscire nel colpo in prospettiva. La valutazione del suo cartellino sul mercato si aggira sui 40 milioni di euro. La Juventus è dunque avvisata, ma c’è da dire che anche Antonio Conte si è già mosso con tempestività, volendo Guendouzi nella sua rosa per la prossima stagione.

