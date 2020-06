Nel summit con l’agente del giocatore il Napoli ha cercato di capire cosa vuole fare Milik. Ecco quale sarà il futuro del giocatore polacco

Milik è il giocatore che in questo momento viene designato per essere il futuro attaccante della Juventus, la trattativa sembra già ben avviata e la volontà di Sarri ma anche dello stesso po è quella di ritrovarsi in bianconero. C’è però da capire cosa vuole fare il Napoli, infatti nel lungo summit a Napoli con Gattuso e società, l’agente del giocatore David Pantak ha incontrato i vertici del Napoli per fare chiarezza sul futuro dell’attaccante. Sostanzialmente se Milik non rinnova verrà -necessariamente- messo sul mercato, con la Juventus pronta a chiudere la trattativa.

Calciomercato Juventus, Milik: i dettagli con l’agente del giocatore

Il direttore sportivo del Napoli è irremovibile dalla posizione che dicevamo poc’anzi: se Milik non firma il rinnova finirà automaticamente sul mercato con proposte da Liga e Premier League per il suo cartellino. Ma in questo momento la Juventus, per ora, nonostante non abbia ancora affondato il colpo sembra comunque in polpe per l’acquisto dell’attaccante polacco.

L’addio, c’è da ribadire che, non è ancora del tutto certo: a bloccare il prolungamento del contratto è la clausola rescissoria da circa 110 milioni di euro che il patron del Napoli De Laurentins vorrebbe inserire nella trattativa. Attualmente Milik percepisce 4 milioni, un problema che non si presenta da questo punto di vista. Per adesso le due parti (società e l’entourage del giocatore) si sono date appuntamento alla prossima settimana per stabilire una cosa definitiva, ma per il momento resta sempre più probabile un addio a fine stagione, con l’attaccante polacco pronto per affrontare nuove avventure, in un nuovi palcoscenici. Maurizio Sarri non hai mai negato la sua volontà di rivolere Milik, dunque, se tutto andrà come dovrà andare, Milik potrebbe realmente sposare la causa bianconera e ritrovare l’allenatore che l’ha voluto a Napoli e che -adesso- lo ritrova a Torino.

