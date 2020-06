Video Goal De Ligt Juventus-Lecce: rete dell’olandese volante

Juventus-Lecce Video Goal de Ligt: grandissima rete, è venuto giù lo stadio

Ha segnato De Ligt, nulla da fare per il portiere: l’olandese ora è libero di gioire.

Un goal meraviglioso: il giocatore si è rivelato capace di tagliare in due la linea difensiva avversaria, e scagliare un tiro lì dove per l’estremo difensore avversario è stato impossibile intervenire. Il suo allenatore non ha potuto fare a meno di complimentarsi con lui: fino ad ora si è reso protagonista di una prestazione assolutamente importante.

Potrebbe interessarti anche—> Juventus, dall’Inghilterra: “Ronaldo infelice con Sarri”

Video Goal De Ligt Juventus-Lecce: prestazione show dell’olandese

Manca poco al fischio finale della gara. Staremo a vedere se la squadra avversaria riuscirà a reagire e a pervenire ad un goal. Si attendono minuti palpitanti.

Potrebbe interessarti anche—> Del Piero, Juventus: “Avresti dovuto tenerlo..”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK