Del Piero: “Juventus, avresti dovuto tenerlo…”

La Juventus di Maurizio Sarri non è partita affatto bene dopo la ripresa delle ostilità nel calcio italiano. I bianconeri hanno perso la finale di Coppa Italia contro il Napoli, ma a far preoccupare i suoi tifosi è anche un altro dato importante.

Ovvero l’incapacità di riuscire a trovare la via della rete nelle due partite disputate, contro il Milan e appunto contro i partenopei. Eppure il tecnico bianconero ha schierato sempre una formazione offensiva, con tre campioni come Ronaldo, Dybala e Douglas Costa dai quali qualche gol era lecito attendersi.

E invece la prestazione della Juventus è stata ben al di sotto delle aspettative e le occasioni da gol si sono contate sulle dita di una mano. Non c’era Higuain, alle prese con un acciacco fisico. E forse anche per questo motivo qualche tifoso ha iniziato a rimpiangiare la presenza in rosa di un altro centravanti di ruolo.

Juventus, Del Piero rimpiange Mandzukic

“L’avrei tenuto tutta la vita. Per quello che ha fatto, per come lo fa. La Juventus oggi non ha un giocatore così”. Sono queste le parole che ha detto l’ex campionato bianconero Alex Del Piero a Sky Calcio Club. Il riferimento è proprio ad un centravanti che da gennaio non fa parte più della rosa di Sarri, ovvero Mario Mandzukic.

Un giocatore della sua esperienza e con il suo spessore tecnico in questa fase della stagione avrebbe fatto decisamente comodo alla Juventus. Oggi Mandzukic gioca in Qatar all’Al Duhail.

