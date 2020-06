I senatori della Juventus dopo la finale persa in Coppa Italia contro il Napoli avrebbe confermato in maniera unanime Sarri anche per la prossima stagione

“I senatori della Juventus hanno confermato Maurizio Sarri anche per la prossima stagione”. A rivelarlo è l’esperti di calciomercato Ciro Venerato, che spiega come i vari Bonucci, Chiellini, Buffon, al termine della gara contro il Napoli ( persa ai rigori) avrebbero fatto la voce grossa nello spogliatoio, indicando di fatto l’ex tecnico del Napoli come l’allenatore del presente, ma anche del futuro. Presa di posizione importante dei calciatori, che quindi sono dalla parte di Sarri: del resto, i bianconeri sono ancora in corsa per il campionato, dove si sono momentaneamente portati a più sette sulla Lazio seconda, e per la Champions League, dove sono attesi dal delicato confronto contro il Lione.

Sarri resta alla Juve, calciomercato: la decisione dello spogliatoio

Nonostante le due finali perse contro la Lazio in Supercoppa e contro il Napoli in Coppa Italia, quindi, il grosso dello spogliatoio bianconero rema dalla parte del proprio allenatore. Ovviamente saranno importanti le prossime partite di campionato: nel caso in cui Dybala e compagni dovessero fallire l’appuntamento al nono scudetto consecutivo, ecco che la posizione dell’ex mister del Chelsea potrebbe improvvisamente ritornare a scricchiolare.

I tifosi della Juve sono divisi: una parte si schiera a favore del tecnico, auspicando di notare miglioramenti nel gioco nella prossima stagione, un’altra fetta piuttosto consistente ne vorrebbe l’allontanamento importante. Staremo a vedere cosa deciderà la dirigenza di Corso Galileo Ferraris: al momento la posizione di Sarri non è in discussione, e lo “zoccolo” duro della squadra è con lui. In futuro, chissà…

