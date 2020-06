Paganini l’esperto di mercato conferma l’interesse dei bianconeri nei confronti di Alaba che va in scadenza nel 2021 con il Bayern, per Pogba invece…

Bonjour. #Alaba va a scadenza nel 2021. Uno dei suoi agenti mi ha confermato ieri la volontà di andare via e c’è anche la #Juventus. Può giocare esterno sx o centrale. #Pogba, vale il discorso già fatto, dipende dalle contropartite tecniche. — Paolo Paganini (@PaPaganini) June 28, 2020

Secondo l’esperto di mercato Paolo Paganini, Alaba l’esterno difensivo del Bayern Monanco andrà in scadenza di contratto nel 2021. A confermare questa indiscrezione è stato uno dei suoi agenti. Fra le squadre più interessate al giocatore spiccano in polpe i bianconeri della Juventus.

Alaba alla Juventus? Calciomercato: Paganini conferma l’interesse

Alaba è un esterno che può sia giocare come terzino ma che può, all’occorrenza, essere utilizzato anche come esterno offensivo viste la sua qualità tecniche individuali. Alaba sarebbe, inoltre, il profilo perfetto per il gioco tecnico e improntato all’attacco voluto da Sarri. Qualità che potrebbe garantire certamente anche in palcoscenici importanti come la Champions League dove è solito giocare con il suo Bayern Monaco. Paganini nel suo tweet ha inoltre parlato di Pogba. Sul centrocampista francese, la Juventus, continua a trattare. Per portarlo sotto la Mole il Manchester United potrebbe valutare le eventuali contropartite tecniche che la Juventus offrirebbe. Al Manchester United piace molto Rabiot ma potrebbe essere inserito nell’affare anche l’altro parametro zero: Ramsey. Ora la palla passa alla dirigenza, in special modo da Paratici che dovrà operare affinché questi due grandissimi obiettivi vadano in porto.

