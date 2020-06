Milik alla Juventus? Calciomercato: per l’attacco scelto l’erede di Higuain

La Juventus ha un nome fisso per il dopo Higuain e il profilo è sempre lo stesso: Arkadiusz Milik. Lui rimane il preferito dalla società

Dopo l’acquisto di Arthur la Juventus non molla i suoi obiettivi. Dopo aver praticamente sistemato il reparto a mediana, la Vecchia Signora è pronta ad intervenire anche sugli altri reparti del campo. In primis l’attacco: l’obiettivo è sempre lo stesso, un ossessione legittima perché il profilo di Arkadiusz Milik è quello giusto. L’allenatore Maurizio Sarri non ha dubbi: il suo preferito rimane proprio lui. Ora dopo il summit fra l’agente del giocatore è il Napoli, per Milik il futuro è ad un bivio. Continuare con i partenopei o andare alla Juventus, che sul mercato, nonostante un forte pressing dalla Premier League, continua a rimanere la destinazione ideale per l’attaccante. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Alaba alla Juventus? Calciomercato: Paganini conferma l’interesse

Calciomercato Juventus, per l’attacco scelto l’erede di Higuain

La Juventus non ha dubbi, sarà lui il dopo Higuain. Ora bisognerà il da farsi per permettere al polacco di vestire la maglia bianconera. Un obiettivo voluto principalmente dall’allenatore toscano Maurizio Sarri, che farebbe di Milik l’attaccante ideale: dinamico ma anche pronto per incornare qualora arrivassero cross sulle fasce. Un ariete moderno, visto che Milik è anche tecnico. Un profilo che per altro potrebbe adattarsi molto bene con i suoi partner offensivi, da Cristiano Ronaldo fino a Dybala o anche allo stesso Douglas Costa. Insomma ora sarà il giocatore e il suo entourage a decidere il futuro migliore. Da una parte un contratto in scadenza con il Napoli, che potrebbe comunque essere rinnovato. E dall’altra, la nuova destinazione: che come sappiamo, nonostante un interesse europeo, ha sempre come primissima squadra interessata proprio la Juventus.

