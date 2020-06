Genoa-Juventus le formazioni UFFICIALI: le scelte di Sarri

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Genoa-Juventus, match valido per la ventottesima giornata di Serie A. Ecco le scelte dei due allenatori

Formazione Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. ALL.: Sarri.

Formazione Genoa (3-5-2): in aggiornamento

ARBITRO: Calvarese di Teramo.

Genoa-Juventus, le formazioni: le scelte di Sarri

Fra i convocati di mister Sarri per la partita di questa sera contro il Genoa alle 21.45, l’allenatore toscano non ha escluso le sorprese. Infatti fra i 22 continuano ad esserci i due giovani Muratore e Olivieri, il primo da poco ceduto ufficialmente all’Atalanta per 7 milioni di euro, un maxi plusvalenza che garantirà importanti entrate alla Vecchia Signora nella prossima stagione. Tornano Higuain, che sembra aver ripreso un ottimo stato di forma, segnando anche un gol nello scorso match e Aaron Ramsey che potrebbe essere utilizzati, entrambi, all’occorrenza. Un altro dato positivo è il ritrovo del posto da titolare Bernardeschi che sembra aver convinto il mister sul suo attuale stato di forma decisamente positivo. Torna anche Danilo dopo la squalifica. E, a centrocampo, si ripresenta Pjanic titolare, nonostante la già certa cessione a Barcellona. Lo stesso Sarri in conferenza stampa, giusto ieri, diceva che per i prossimi due mesi in cui Pjanic resterà alla Juventus darà, comunque, il 101% delle forze.

