Champions League 2020-2021, diramato il calendario UFFICIALE

Ufficializzate le date della prossima Champions League: ecco quando saranno impegnate le squadre italiane

Da pochi istanti sono state ufficializzate le date per le partite della prossima stagione di Champions League, la cui fase a girone inizierà il 20-21 ottobre, mentre l’ultima giornata si giocherà l’8-9 dicembre. I turni preliminari, in cui non saranno coinvolte le squadre italiane, si giocheranno tra l'( e il 30 settembre.

L’andata degli ottavi di finale si terrà a febbraio. Come quest’anno, anche nella prossima saranno divisi in due “blocchi”. Il primo ciclo di sfide avrà luogo tra il 16 e il 17 febbraio, le restanti tra il 23 e il 24 febbraio. Il ritorno, invece, si giocherà il 9-10 marzo, e il 16-17.

Potrebbe interessarti anche–> Gosens alla Juventus, calciomercato: Higuain pedina di scambio?

Champions League, decise le date della fase finale 2020-2021

Dopo un mese, poi, sarà il turno dei quarti: andata fissata per il 6-7 aprile, con il ritorno la settimana successiva. Semifinali tra il 27-28 aprile e 4-5 maggio, con la finalissima che si disputerà il 29 maggio 2021.

In attesa che si disputino le restanti partite della Champions di quest’anno, cominciate a prendere nota..

Potrebbe interessarti anche–> Calciomercato Juventus, UFFICIALE: ceduto un attaccante

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK