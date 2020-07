L’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri potrebbe iniziare la sua nuova avventura su una panchina inglese, ecco tutte le possibili candidate:

Massimiliano Allegri ancora non del tutto dimenticato dal popolo bianconero è l’allenatore, in questo momento, più quotato fra quelli alla ricerca di una nuova sistemazione. Max è tutt’ora uno degli allenatori più vincenti nel panorama europeo e molte squadre ai vertici vorrebbero garantirsi la sua guida tecnica per la prossima stagione. Nelle ultime indiscrezioni di mercato risulta un forte interesse di diversi club della Premier League inglese, ma dal Psg lo danno sempre probabile per il dopo Tuchel, ecco dove potrebbe andare l’allenatore toscano:

Allegri in Premier League? Calciomercato: le ultime sull’allenatore

In Inghilterra però la pensano diversamente, infatti il “Daily Mail” come riportato in un sondaggio di Calciomercato.it titola esplicitamente di un forte interesse del Manchester United nei confronti dell’ex allenatore bianconero. Ma oltre ai Red Devils è sempre presente anche la corte dell’Arsenal. Il club londinese avrebbe necessità di ritornare ai fasti di un tempo, e Max sembra essere il profilo ideale per richiamare quel phisique du role alla Wenger. Ma c’è anche da raccontare di un rifiuto da parte di Allegri nei confronti del Borussia Dortmund, a quanto pare la proposta di un biennale è stata rifiutata dall’allenatore toscano non convinto della causa giallo-nera. Infatti l’attuale allenatore del Dortmun, Favre, è stato -recentemente- confermato per la prossima stagione. Le rumors su Allegri sembrano dare la pista inglese come la destinazione più probabile per l’ex bianconero, e conoscendolo, visto il suo charme ma soprattutto il suo modo di gestire la squadra, la Premier League potrebbe -davvero- fare al caso suo. Ora c’è da capire quando arriverà l’ufficialità ma tutte le strade lo portano Oltremanica.

