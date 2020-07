Mandzukic ritorna in Serie A, Calciomercato: trattativa in stato avanzato, i dettagli

Calciomercato, il Benevento forte su Mario Mandzukic: le ultime sul possibile clamoroso ritorno in Serie A dell’attaccante croato

Avrebbe assolutamente del clamoroso l’indiscrezione rilanciata dai colleghi di Area Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il Benevento starebbe sondando la disponibilità di Mario Mandzukic a tornare in Italia. La neopromossa ha assoluto bisogno di un acquisto di calibro internazionale, e i sanniti si sono messi subito all’opera, per individuare tasselli giusti di qualità ed esperienze. Il club di Vigorito avrebbe individuato nell’ex attaccante della Juventus il profilo ideale. Mandzukic, trasferitosi all’ Al-Duhail, sarebbe desideroso di tornare in Europa, nel calcio che conta. La dirigenze campana potrebbe mettere sul piatto un biennale da 3,5 milioni di euro annui pur di convincere il giocatore.

Calciomercato, il ritorno di Mandzukic in Serie A

Quest’idea di mercato potrebbe tramutarsi in trattativa da un momento all’altro. Il Benevento avrebbe rotto gli indugi e nelle scorse ore ha avuto dei contatti importanti con l’entourage del croato. La Serie A potrebbe ritornare ad abbracciare il guerriero croato, autore di tantissime battaglie in maglia juventina. La sensazione è che la trattativa Mandzukic-Benevento possa concretizzarsi da un momento all’altro. Sono attesi clamorosi aggiornamenti nelle prossime ore.

