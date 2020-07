Ex Juventus rischia di morire? Ricovero urgente all’ospedale

L’ex bianconero Fabian O’Neil è stato ricoverato in ospedale per gravi problemi al fegato dovuti da cirrosi epatica. La situazione resta complicata

L’ex calciatore della Juventus Fabian O’Neill ha ancora problemi di salute dovuti ad una lunga battaglia contro l’alcolismo. Il 46enne uruguaiano ex Juventus, visto in Italia con le maglie anche del Cagliari e del Perugia, è stato dimesso dalla clinica dove era stato urgentemente ricoverato venerdì scorso per cirrosi epatica. L’ex bianconero dovrà proseguire un recupero presso casa sua di Paso de Los Toros. Ma, purtroppo, nonostante abbia reagito al trattamento intensivo, almeno quanto scrive la stampa locale, la sua situazione continua a rimanere molto complicata.

Molte persone, fra cui amici e famigliari, si sono avvicinate in questo momento all’ex giocatore per poterlo aiutare, tra questi anche l’ex compagno di nazionale Richard Morales. Purtroppo non è la prima volta che Fabian O’Neill viene ricoverato in ospedale, era già successo qualche anno fa, nel 2016. L’ex giocatore chiamato “El Mago” ha esordito nella sua carriera professionista al Nacional de Montevideo. Nel 1996 il suo arrivo in Italia e nel campionato italiano: ha giocato con Cagliari, Juventus e infine Perugia per poi ritornare in patria, con un nostalgico ritorno al Nacional. Nel 2003 il ritorno ufficiale, un anno dopo aver giocato il mondiale del 2002 con la nazionale uruguaiana.

