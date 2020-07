Il pressing delle big europee già inizia a sentirsi. Su Zaniolo, il pupillo della Capitale, ci sarebbe, oltre alla Juventus, anche il Real Madrid

Zaniolo piace molto alla Vecchia Signora, un profilo cercato da diverso tempo che fece e fa -ancora- impazzire il direttore sportivo Fabio Paratici. Da tempo, infatti, i bianconeri inseguono il calciatore della Roma ma nella capitale, almeno per il momento, viene reputato incedibile. Un pupillo dei tifosi che l’avrebbero già consacrato come il futuro della propria squadra e l’erede designato di Francesco Totti (nome non casuale): il capitano mai dimenticato della squadra della capitale. La Juventus per portarlo a Torino dovrà provare una mossa impossibile o irrinunciabile per il mercato. Ma negli ultimi sondaggi, anche riportati su Calciomrcato.it gli scenari potrebbero cambiare. Infatti le ultime indiscrezioni parlano di un forte interesse nell’affare Zaniolo anche del Real Madrid.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Alaba alla Juventus? Calciomercato: il giocatore svela il suo futuro

Zaniolo alla Juventus? Calciomercato: c’è anche il Real Madrid

Infatti come si evince negli ultimi sondaggi di mercato, la Roma visti i tanti problemi economici potrebbe essere costretta a vendere i propri gioielli per risanare l’economia della squadra. Fra i grandi sacrificati potrebbe esserci, nonostante l’affiatamento con i tifosi, il nome di Nicolò Zaniolo. Le perdite della Roma sono di 140 milioni di euro, una cessione di Nicolò Zaniolo potrebbe, dunque essere necessaria. I giallorossi valutano il giocatore intorno ai 60 – 70 milioni di euro. Ma nelle varie indiscrezioni di mercato impazza un interesse del Real Madrid. Le Merengues infatti sarebbero molto interessate al classe ’99 e sarebbero la vera rivale di mercato dei bianconeri. La concorrenza è, quindi, ufficialmente iniziata. Se la Roma dovesse aprirsi all’idea di cederlo, in caso, appunto, di problemi di bilancio, ecco che il club bianconero risponderebbe affermativo alla volontà di chiudere l’affare, facendosi trovare prima della lista tenendo sempre presente la concorrenza “sleale” del Real Madrid. Ma ad oggi la Roma ha alzato un vero e proprio muro sia per Zaniolo ma anche per Pellegrini, che dovrà durare tutta l’estate, salvo sorprese dell’ultimo minuto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Allegri in Premier League? Calciomercato: le ultime sull’allenatore

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK